Apple Music - S uredničkim potpisom

U svijetu algoritamskog bombardiranja i neumorne baraže preporuka, Apple Music bira mirniji put, s naglaskom na kvalitetu zvuka, uredničku selekciju i duboku integraciju s vlastitim ekosustavom

Apple Music tvrtkin je odgovor na Spotify, i u današnje vrijeme jedan od tri ključna glazbena servisa. Štoviše, govorimo li o tržišnom značaju, Apple Music je jedini stvarni konkurent nedodirljivom Spotifyu, dok Tidal ostaje znatno manji, gotovo nišni servis.

Katalog mu broji više od 100 milijuna pjesama, nepregledan broj playlista i glazbenih videospotova, a sve je to dostupno bez reklama, i uz duboku integraciju u Appleov ekosustav uređaja.

Za razliku od Spotifya, Apple Music nema trajno besplatnu, oglasima financiranu verziju. Logika je ista kao kod Tidala: usluga se koristi isključivo preko pretplate, uz probno razdoblje, koje se u praksi najčešće kreće od mjesec do tri mjeseca, ovisno o trenutačnoj promociji ili kupnji novog Appleova uređaja.

Visoka kvaliteta

Početni ekran stolne aplikacije kombinira osobne preporuke, urednički sadržaj i nedavno slušanu glazbu, bez agresivnog forsiranja pedeset i četiri različitih algoritamskih mikseva

Tehnički, Apple Music nudi lossless i hi-res lossless streaming bez dodatne nadoplate, uz iznimno dobru integraciju s uređajima s iOS-om, Apple TV-om, CarPlayem i HomePodima. Katalog je dostupan u lossless formatu ALAC, od CD kvalitete nadalje, dok odabrani hi-res naslovi idu do 24-bit/192 kHz. U kombinaciji s kvalitetnim hardverom, Apple Music nameće se kao vrlo ozbiljna opcija za korisnike kojima je kvaliteta zvuka jednako važna kao uredno, nenametljivo korisničko iskustvo.

Poveznica s vlastitom lokalnom fonotekom ostaje velika prednost u odnosu na druge glazbene servise. Funkcija Sync Library (bivši iCloud Music Library) omogućuje da svoju lokalnu fonoteku uvezemo u Apple Music, nakon čega sve te pjesme postaju dostupne na svim našim uređajima, zajedno s katalogom samog servisa. To znači da dugogodišnju zbirku FLAC-ova i ripanih CD-ova možemo kombinirati s katalogom Apple Musica, a sve se ponaša kao jedna velika fonoteka.

Pregled izvođača u Apple Musicu jasno razdvaja nova izdanja, najpopularnije pjesme i kompletnu diskografiju, uz uredan, nenametljiv dizajn i naglasak na album kao cjelinu

Integracija s drugim uređajima i dalje je jedan od glavnih razloga zašto vlasnici Appleova hardvera biraju upravo taj servis. Na iPhoneu, iPadu, Macu, Apple Watchu, Apple TV-u i HomePodu sve radi praktički bez konfiguracije. AirPlay omogućuje jednostavno slanje zvuka na kompatibilne zvučnike, mrežne streamere, pametna pojačala i AV receivere.

Društvena komponenta je minimalna: možemo pratiti prijatelje i dijeliti playliste i pjesme preko linkova, ali Apple ne pokušava napraviti glazbenu društvenu mrežu. Umjesto toga, gura druge posebnosti, poput godišnjih pregleda slušanja (Apple Music Replay), karaoke načina korištenja i zasebne aplikacije Apple Music Classical, namijenjene ljubiteljima klasike, koja nudi hi-res i prostorni zvuk na velikoj bazi orkestralne i komorne glazbe.

Sadržaj s osobnošću

Prikaz trenutačne reprodukcije minimalistički je i funkcionalan, s velikim omotom albuma, jasno istaknutim kontrolama i jednim od najboljih sustava sinkroniziranog prikaza stihova na tržištu

Stolna aplikacija vizualno je čista i konzistentna na svim platformama, s jasnom podjelom na Home, Radio, Library i Playlists. Uredničke playliste, tematske kolekcije i radijske emisije imaju veću ulogu nego kod konkurencije, što će cijeniti korisnici koji vole osjećaj da iza izbora glazbe stoji netko s imenom i prezimenom. Tražilica je pouzdana i munjevito brza, otprilike na razini Spotifyeve, dok je sustav preporuka suptilniji i sporije se prilagođava, no često daje sadržajno smislenije rezultate.

Mobilna aplikacija u posljednjih je nekoliko godina sazrela u jedno od najčišćih i najkoherentnijih sučelja među glazbenim servisima. Donja navigacijska traka jasno razdvaja kategorije Home, New, Radio, Library i Search, pa se korisnik vrlo brzo orijentira, bez osjećaja pretrpanosti, kojeg se kod Spotifya nije moguće riješiti.

Kartica "Home" kombinira personalizirane preporuke, nedavno slušani sadržaj i urednički odabrane istaknute albume. Algoritam ne bombardira korisnika desecima mikseva i varijacija istog sadržaja, već ostavlja dojam odmjerenog, ručno probranog pristupa.

Sekcija "New" posebno je korisna za praćenje svježih izdanja. Novi albumi, singlovi i EP-jevi, prikazani su pregledno, često uz uredničke istaknute kartice i kratke opise, što više podsjeća na klasični glazbeni časopis, nego na suhoparnu algoritamsku listu. Time Apple Music jasno daje do znanja da još uvijek vjeruje u koncept izdanja kao cjeline, a ne samo u pojedinačne pjesme – nažalost, takvo je viđenje problematike u današnje vrijeme sve rjeđe.

Prikaz onoga što trenutačno svira minimalistički je i funkcionalan. Ispod velikog omota albuma, nalaze se kontrole i diskretne dodatne opcije, poput prikaza stihova, AirPlay izlaza i reda čekanja. Prikaz stihova generalno je jedan od najboljih na tržištu, s preciznim sinkroniziranjem teksta u stvarnom vremenu, što dodatno dobiva na značaju u sklopu spomenutog karaoke načina rada, gdje se vokali mogu utišati, a stihovi vizualno naglasiti. To zasigurno nije ključna značajka za audiofile, ali je izvrstan primjer kako Apple Music proširuje iskustvo slušanja, bez narušavanja njegove srži.

Pravi voditelji

Sekcija "New" u mobilnoj aplikaciji služi kao središnje mjesto za praćenje novih albuma i singlova, uz uredničke istaknute kartice, koje podsjećaju na glazbeni magazin

U sekciji "Radio" Apple Music snažno gura vlastite globalne postaje, poput Apple Music 1, Apple Music Hits i Apple Music Country, ali i tematske i žanrovske radijske streamove. Emisije vode stvarni urednici, DJ-evi i glazbenici, svaki sa svojim autorskim pečatom. To je koncept koji Spotify nikad nije do kraja uspio replicirati, a koji Apple Musicu daje osjećaj kontinuiteta s klasičnim radijem, ali u modernom obliku, gdje ga konzumiramo na zahtjev.

Priča o Apple Musicu nije potpuna bez spomena prostornog zvuka s podrškom za Dolby Atmos, koji Apple agresivno promovira. Ponuda Atmos mikseva prilično je velika, iako kvaliteta samih mikseva varira od albuma do albuma. U najboljem slučaju, prostorni miks donosi veću prozračnost i bolju separaciju instrumenata, no u lošijim primjerima zna zvučati umjetno. Srećom, korisnik u svakom trenutku može isključiti Atmos, i slušati klasičnu stereo verziju.

Apple Music se, u konačnici, ne nameće kao servis koji korisnika zatrpava baražom preporuka i konstantnim poticajima na… nešto. Njegova filozofija bliža je dugoročnom korištenju, urednoj fonoteci i osjećaju kontrole nad vlastitom glazbom. Za korisnike koji se već nalaze u Appleovu ekosustavu, to je gotovo logičan izbor, ali i izvan njega Apple Music u 2026. godini stoji kao zrela, tehnički vrlo snažna i sadržajno bogata alternativa Spotifyu, s jasnim identitetom i bez očitog poriva da oponaša konkurenciju.