Spotify - Kontroverzan, ali i dalje vodeći

Gramzljivi švedski Spotify najpoznatiji je i najveći glazbeni servis na svijetu. Iako konkurenti nude višu kvalitetu zvuka, bolje plaćaju glazbenike i vlasnici im ne financiraju vojnu industriju, u brojnim mu segmentima, poput ponude glazbe, tražilice i sustava preporuka, i dalje nema premca

Spotify danas funkcionira kao jedan od ključnih globalnih servisa za streamanje glazbe i podcastova. Tvrtka je osnovana 2006., servis je pokrenut 2008., a povijesni okvir svodi se na jednostavnu činjenicu: Spotify je među prvima uspješno spojio model besplatnog korištenja, uz oglase i plaćenu pretplatu, proširio se po cijelom svijetu i izgradio najveću korisničku bazu u industriji. Početkom 2026. imao je više od 760 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, od čega oko 293 milijuna pretplatnika. Katalog nudi više od 100 milijuna pjesama, i gotovo sedam milijuna podcasta. Poslovanje se stabiliziralo, tvrtka posluje profitabilno, a glavnina prihoda i dalje dolazi od pretplata – i mizernog plaćanja umjetnika.

Spotify danas nudi besplatnu i Premium varijantu. Besplatna verzija podrazumijeva oglase, ograničenja pri preskakanju pjesama i nižu kvalitetu zvuka. Premium pretplata uklanja oglase, otključava neograničena preskakanja, posve slobodan odabir pjesama, offline slušanje i višu kvalitetu streaminga, koja je tijekom 2025. podignuta na lossless format (FLAC) i razlučivost od 24-bit/44,1 kHz. Dostupne su obiteljske, dvočlane, studentske i individualne pretplate.

Kategorija "Home" prikazuje nam što smo u posljednje vrijeme slušali, kao i niz automatski generiranih playlista i preporuka

Promjene nagore

Čitava sekcija "Recommended Stations" sastavljena je od personaliziranih, automatski generiranih playlista, žanrovski organiziranih prema našoj povijesti slušanja

Sučelje Spotifyeve aplikacije neprestano se mijenja, ne nužno nabolje. Početni ekran, ako ga u silnom šarenilu uspijete pronaći, nudi mješavinu povijesti slušanja, novih izdanja i nepregledne gomile personaliziranih preporuka. Discover Weekly svaki ponedjeljak generira listu od oko 30 novih pjesama koje bi nam se trebale svidjeti na temelju navika slušanja. Release Radar fokusira se na nove singlove i albume izvođača koje pratimo ili često slušamo. Zanimljive su i "Your top mixes" playliste, složene prema žanrovima koje najčešće slušamo. Sustav preporuka je agresivan, i u svojoj osnovi koristan, jer pomaže u otkrivanju nove glazbe, ali količina generiranog sadržaja danas je toliko ogromna da dolazi do kontraefekta – ne znamo što odabrati, pa ne biramo ništa.

Tražilica je ostala moćnija od konkurentskih; reagira u istom trenutku, tolerira tipfelere i nepotpune nazive, te prikazuje rezultate prema kategorijama: pjesme, albumi, izvođači, playliste i podcastovi.

Spotify Connect jedna je od najjačih točaka servisa. To je način bežične reprodukcije, koji omogućuje da s jednog uređaja odaberete drugi kao izlazni. Glazbu koja svira na mobitelu možete prebaciti na AV receiver, bežični zvučnik ili drugo računalo u kućnoj mreži. U tom trenutku mobitel postaje daljinski upravljač, a streaming se obavlja izravno s Interneta na ciljani uređaj. Connect podržavaju brojna pojačala, receiveri, zvučnici i televizori, što u praksi čini Spotify najuniverzalnije podržanim servisom u dnevnim boravcima.

Ideološki sraz

Spotify Connect jedna je od najboljih funkcija čitavog servisa. Omogućuje nam da glazbu brzo i lako prebacujemo između uređaja u kući, ali i da mobitelom/tabletom (ili stolnim/prijenosnim računalom) upravljamo onime što svira

Ponuda sadržaja golema je, i pokriva komercijalne hitove, nezavisne izvođače i nišne žanrove. Doduše, uočili smo povećano povlačenje izvođača koji se ideološki protive postupcima Spotifyeva suosnivača i izvršnog predsjednika Daniela Eka, koji privatno investira u vojnu industriju, kao i iznimno niskim tantijemama koje tvrtka isplaćuje umjetnicima. Kako se pretežito radi o bendovima iz svijeta hardcore punka, prosječni korisnik neće biti pogođen takvim stanjem stvari, ali svejedno je dobro znati da takve izvođače valja potražiti na drugim servisima. Prisutnost regionalne i domaće glazbe također je snažna.

Podcastovi su unutar aplikacije ravnopravna kategorija. Mogu se pratiti, preuzimati za offline slušanje i organizirati u biblioteku, baš kao i glazba.

Društvena komponenta dugo je vremena bila diskretna, no sve se više širi. Korisnici mogu pratiti prijatelje, provjeravati njihove javne playliste i dijeliti pjesme i albume preko linkova ili društvenih mreža. Moguća je razmjena poruka unutar aplikacije, kao i pokretanje zajedničkog slušanja – takozvanog jama – gdje zapravo s odabranim prijateljima stvaramo "kolaborativnu" playlistu. Aplikacija prikazuje tekstove pjesama za velik broj naslova, i često dodaje kratke bilješke o nastanku pjesme.

Spotify u 2026. nudi kombinaciju najvećeg kataloga, vrlo dobrih aplikacija na svim platformama, vrhunske tražilice, duboke personalizacije i široke podrške hardvera uz Spotify Connect. Konkurenti imaju višu tehničku kvalitetu zvuka u pojedinim pretplatnim modelima, ali Spotify nudi najzaokruženiji ekosustav – htio to netko priznati ili ne.

Podcasti su kroz godine u Spotifyjevom sučelju dobili jednak tretman poput glazbe

Tipovi pretplate Premium Pojedinačni • 6,99 eura mjesečno • 1 korisnik Premium Student • 3,99 eura mjesečno • 1 korisnik (student) Premium Duo • 9,99 eura mjesečno • 2 korisnika Premium Obitelj • 12,49 eura mjesečno • 6 korisnika koji žive na istoj adresi

Sutra donosimo pregled drugog ključnog glazbenog servisa, koji ideološki podosta odskače od Spotifyja - Tidala.